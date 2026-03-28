Bosnia Italia Gattuso tira un sospiro di sollievo | novità importantissima dall’allenamento odierno

Durante l'allenamento odierno, i giocatori Scamacca e Bastoni hanno partecipato regolarmente alla sessione di gruppo, mentre non sono state segnalate assenze o infortuni. La squadra si sta preparando per la prossima partita, con l'attenzione rivolta alla condizione fisica e alla tattica. Nessun altro dettaglio è stato comunicato in merito a eventuali sviluppi o cambiamenti nel programma di allenamento.

di Alberto Petrosilli Bosnia Italia, ottime notizie dall’allenamento odierno per Rino Gattuso: regolarmente in gruppo Scamacca e Bastoni. Buone notizie dal ritiro dell’ Italia in vista della cruciale finale playoff contro la Bosnia-Erzegovina di Edin Dzeko. Dopo il successo di Bergamo, Gennaro Gattuso ha ritrovato il gruppo al completo nella seduta odierna, ricevendo segnali rassicuranti sia da Alessandro Bastoni che da Gianluca Scamacca. Il difensore dell’ Inter si è allenato regolarmente confermando una condizione atletica in netta ascesa dopo l’impiego contro l’Irlanda del Nord. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Bosnia Italia, Bastoni e Scamacca ok per la sfida di martedì. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bosnia Italia, Gattuso tira un sospiro di sollievo: novità importantissima dall’allenamento odierno Articoli correlati Juventus, Spalletti tira un sospiro di sollievo per ThuramGli aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista francese in vista del match di campionato dell’Allianz Stadium contro il Sassuolo La Juventus e... Vlahovic Juve, arrivano segnali confortanti: le novità dall’allenamento odierno dei bianconeri! Le ultimissimeSpalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta... Contenuti e approfondimenti su Bosnia Italia Temi più discussi: Gattuso: Vincere non era scontato, contro la Bosnia un'altra gara difficilissima; Italia, buona la prima: Irlanda del Nord eliminata grazie a Tonali e Kean. Ora c'è la Bosnia; Pjanic: Italia, altro che esultare... Non vi piacerà giocare a Zenica, sarà una battaglia; Due gol di Tonali e Kean stendono l’Irlanda del Nord e l’Italia vola in finale: appuntamento in Bosnia. Italia, Gattuso prepara la sfida decisiva: dubbi su Bastoni e Scamacca verso la BosniaIl clima, dopo la vittoria nella semifinale playoff, è quello delle grandi occasioni, ma anche della massima concentrazione. gonfialarete.com Precedenti Bosnia Italia, i numeri strappano un sorriso a Gattuso! Tutti i datiPrecedenti Bosnia Italia, gli Azzurri martedì affronteranno la compagine balcanica con il favore del pronostico: ecco cosa filtra verso il match La missione non è ancora compiuta, ma l’Italia ha fatto ... lazionews24.com Bosnia-Italia: la probabile formazione per conquistare il pass al Mondiale, i dubbi di Gattuso - facebook.com facebook Bosnia-Italia, Dimarco spiega l’esultanza: “Reazione istintiva, ma sbagliato riprenderci in tv” x.com