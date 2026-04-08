Durante la notte, molte persone hanno espresso un senso di sollievo in seguito alle recenti notizie provenienti dall'Iran. Un rappresentante ha commentato che si spera in un raggiungimento di una pace stabile e duratura nella regione. Ha aggiunto che è importante che vengano adottate misure concrete per favorire questa stabilità, sottolineando l'importanza di un impegno costante in questa direzione.

“Stanotte tutti abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Credo che debbano incidere maggiormente le preoccupazioni espressa dall’ Unione Europea nel suo insieme, dai singoli stati che ne fanno parte a cominciare dall’ Italia e direi dalle parole del Santo Padre che anche nei conflitti più aspri non vadano colpite le popolazioni civili e le infrastrutture essenziali. Però credo che dobbiamo fare tutti un passo in avanti e in questo siamo impegnati in questi 15 giorni, perché dal cessate il fuoco così precario si arrivi a condizioni da pace vera, vera e stabile”. Lo ha detto A lfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, intervistato a margine della cabina di regia per la Terra dei Fuochi che si è svolta a Caivano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Mantovano: "Tirato un sospiro di sollievo. Si arrivi a pace vera, stabile"

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