Usa-Iran corsa contro il tempo per un accordo sul nucleare | gli scenari

Usa e Iran cercano un accordo sul nucleare, dopo che le tensioni sono cresciute per le recenti tensioni sulla produzione di uranio arricchito. Le diplomazie intensificano i colloqui a Ginevra, sperando di trovare un’intesa prima di possibili escalation militari. Donald Trump, invece, continua a considerare un intervento militare come opzione, puntando a indebolire le posizioni di Teheran. La situazione rimane tesa e il tempo scarseggia per trovare una soluzione condivisa.
In attesa di capire se arriveranno risultati tangibili dal nuovo round di colloqui con Teheran previsti giovedì 26 febbraio a Ginevra, Donald Trump continua a valutare la possibilità di un attacco mirato sull’Iran, per ammorbidire la posizione del regime degli ayatollah sul nucleare. La tensione lungo l’asse Washington-Teheran continua a salire. Il punto. Fissati nuovi colloqui: l’Iran però tarda a consegnare la bozza di accordo. Il New York Times ha definito quelli di giovedì, annunciati dal mediatore dell’Oman, come « negoziati disperati per evitare un conflitto militare». I colloqui sono stati fissati, ma sono in ogni caso subordinati a una condizione: la consegna da parte dell’Iran, entro 48 ore, di una bozza di accordo agli inviati americani. 🔗 Leggi su Lettera43.it

