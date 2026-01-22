Sul Sentierone torna la Festa del cioccolato con 20 maestri cioccolatai da tutta Europa

Dal 22 al 25 gennaio, il Sentierone di Bergamo ospiterà la 13ª edizione della Festa del cioccolato, un evento dedicato ai Maestri cioccolatai provenienti da tutta Europa. Un’occasione per scoprire e apprezzare le diverse varietà e tecniche di lavorazione del cioccolato, in un contesto che valorizza l’artigianato e la tradizione. Un appuntamento pensato per gli amanti di questa delizia, in un’atmosfera cordiale e autentica.

La magia del cioccolato torna ad avvolgere Bergamo. La 13esima edizione della Festa del cioccolato arriva sul Sentierone, dal 22 al 25 gennaio. L’appuntamento organizzato da Promozioni confesercenti invita appassionati e curiosi di ogni età a visitare stand, partecipare ad eventi e scoprire curiosità, tutto nel nome del cioccolato. Ogni stand è un piccolo laboratorio del gusto, dove è possibile scoprire i segreti della lavorazione del cacao e degustare prodotti unici e di alta qualità. In arrivo 20 operatori da Cuneo, Torino, Verona, Bergamo, Lecco, Pavia, Monza, Parma, Firenze, Pistoia, Reggio Calabria, Catania, Campobasso, Avellino.🔗 Leggi su Bergamonews.it Bergamo, sul Sentierone torna la Festa del CioccolatoDal 22 al 25 gennaio, sul Sentierone di Bergamo torna la Festa del Cioccolato. Un Sentierone di dolcezza: a Bergamo arriva la Festa del cioccolatoDal 22 al 25 gennaio, il Sentierone di Bergamo ospiterà la 13ª edizione della Festa del Cioccolato, un evento dedicato agli appassionati di dolcezza e bontà. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Bergamo, sul Sentierone torna la Festa del Cioccolato; Sul Sentierone torna la dolce tentazione del cioccolato: festa dal 22 al 25 gennaio; Sul Sentierone torna la Festa del cioccolato con 20 maestri cioccolatai da tutta Europa; Bergamo capitale del cioccolato per quattro giorni: artigiani, solidarietà e cultura food. Maxi tavoletta di cioccolato e 20 maestri da tutta Europa: al via la festa sul SentieroneL’EVENTO. Torna con tante sorprese la Festa del cioccolato: giovedì 22 alle 16 l’inaugurazione. ecodibergamo.it Bergamo, sul Sentierone torna la Festa del CioccolatoDal 22 al 25 gennaio torna a Bergamo la Festa del Cioccolato, con venti operatori del settore provenienti da tutta Italia. ecodibergamo.it #eventisocialbg ^ Dal 22 al 25 gennaio torna sul Sentierone l’appuntamento che richiama i maestri cioccolatieri d’Italia e d’Europa. La magia del cioccolato torna ad avvolgere Bergamo. La 13^ e - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.