Paolo Del Genio | Non cambierei allenatore Se Conte dovesse lasciare faccio quattro nomi

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli continua a essere al centro delle conversazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Paolo Del Genio ha dichiarato di non voler cambiare allenatore e ha menzionato che, nel caso in cui Conte dovesse lasciare, proporrebbe quattro nomi per la sua sostituzione. La questione rimane aperta e molto discussa.

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli resta uno dei temi più discussi tra tifosi e addetti ai lavori. Molto dipenderà da come si concluderà la stagione e dalle valutazioni che la società farà insieme all'allenatore salentino. Al momento non c'è alcuna decisione definitiva: l'obiettivo comune resta quello di chiudere al meglio il campionato prima di affrontare qualsiasi discorso sul futuro. Del possibile scenario ha parlato anche il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8. Il collega ha espresso chiaramente la sua preferenza per la continuità tecnica, spiegando che nella sua personale graduatoria la prima scelta resta proprio l'attuale allenatore azzurro: "L'anno prossimo non cambierei allenatore.