Un alpinista di 45 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da una valanga durante un’escursione sul monte Fleckistock, in Svizzera. La sua condizione resta delicata e le notizie sulla situazione clinica arrivano dall’ospedale di Lucerna, dove si trova ricoverato. Gli amici del coinvolto attendono aggiornamenti, mentre le autorità continuano le verifiche sul incidente avvenuto sabato scorso.

Civate (Lecco) – Restano appesi alle poche notizie che arrivano dall’ospedale di Lucerna gli amici di Giorgio De Capitani, 45 anni, l’alpinista lecchese più grave, coinvolto nell’incidente di sabato sul Fleckistock, montagna che raggiunge i 3.416 metri, nel Canton Uri. È in coma: nella caduta ha riportato un trauma alla testa e i medici stanno cercando di abbassare la pressione. “ Nei prossimi giorni cercheranno di svegliarlo”, ha fatto sapere la famiglia. Niccolò Ratti che stava percorrendo con lui il canale Sickinelli è grave, con diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. Luca Zanette, il terzo del gruppo, che procedeva in testa, non è stato coinvolto e le sue indicazioni sono state fondamentali per coordinare l’intervento di soccorso nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Travolti da una valanga, Giorgio De Capitani ancora grave: fiato sospeso a Lecco

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