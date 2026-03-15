In tre sciano fuori pista e vengono travolti da una valanga a Foppolo | un ferito grave elitrasportato in ospedale

Tre scialpinisti sono stati travolti da una valanga mentre scendevano fuori pista a Foppolo, in provincia di Bergamo, tra le zone del Montebello e del Valgussera. Uno di loro ha riportato ferite gravi e è stato trasportato in ospedale tramite elicottero. La slavina si è verificata nella zona frequentata da appassionati di sci alpino in cerca di percorsi non battuti.

Tre scialpinisti sono stati sorpresi da una valanga mentre sciavano fuori pista a a Foppolo (Bergamo) nella zona tra le piste del Montebello e il Valgussera. Uno di loro è rimasto sommerso. Necessario l'intervento dell'elisoccorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Valanga a Foppolo, sciavano fuoripista: scialpinisti travolti, uno è graveFoppolo (Bergamo), 15 marzo 2026 – Allarme oggi, domenica 15 marzo, sulle montagne della provincia di Bergamo. Valanga a Foppolo, travolti tre scialpinisti: uno estratto dalla neve dai soccorritoriLo smottamento è avvenuto nella mattinata di domenica 15 marzo in una zona fuori pista del Valgussera.