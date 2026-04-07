Lecco col fiato sospeso per Giorgio e Niccolò | uno è in coma a Lucerna dopo la valanga

Lecco attende aggiornamenti sulle condizioni di Giorgio e Niccolò, rimasti coinvolti in una valanga e trasportati all'ospedale di Lucerna. Uno dei due è in coma da sabato pomeriggio, mentre le notizie sullo stato di salute dell'altro non sono ancora state diffuse. La comunità rimane in ansia in attesa di dettagli ufficiali sui due giovani.

Restano critiche le condizioni dei due lecchesi travolti sabato da una valanga sul Fleckistock, in Svizzera. Giorgio De Capitani (45 anni, Gruppo Gamma) è in coma a Lucerna con un grave trauma cranico. L'amico Niccolò Ratti ha riportato diverse fratture alle gambe. Le famiglie hanno raggiunto l'ospedale Non arrivano le notizie sperate dall'ospedale di Lucerna, dove Giorgio De Capitani e Niccolò Ratti combattono da sabato pomeriggio. Il quadro clinico più preoccupante resta quello di De Capitani: il 45enne di Civate, noto membro del prestigioso Gruppo Gamma, è attualmente in coma. Oltre alle numerose fratture riportate nella caduta di 300 metri fuori dal canale Sickinelli, a preoccupare i medici è un severo trauma cranico. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Valanga in Svizzera: travolti due lecchesi, uno in coma a LucernaDue alpinisti di Lecco sono rimasti coinvolti in un incidente valanghivo sabato pomeriggio sul Fleckistock, in Canton Uri, in Svizzera.

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