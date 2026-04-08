Trattore si ribalta sul Monte Corno | un giovane in ospedale

Martedì 7 aprile, intorno alle 12:30, nella zona di Monte Corno in Alto Adige, vicino alla Baita Pera, si è verificato un incidente con un trattore che si è ribaltato. Una telefonata di soccorso ha segnalato un giovane di 21 anni rimasto coinvolto nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e i vigili del fuoco. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Sono stati momenti di grande apprensione e paura quelli che si sono vissuti intorno all’ora di pranzo di ieri, martedì 7 aprile, nella zona di Monte Corno in Alto Adige: nei pressi di Baita Pera, intorno alle 12:30, è partita una richiesta d’aiuto per un giovane 21enne rimasto coinvolto nel. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Si ribalta con l’escavatore sul monte Maddalena, morto un operaio edile di 58 anniUn 58enne è morto dopo essersi ribaltato con l'escavatore sul monte Maddalena, a Brescia. Leggi anche: Incidente in campagna, il trattore si ribalta: muore un agricoltore Temi più discussi: Trattore si ribalta sul Monte Corno: ferito un 21enne; Si ribalta con il trattore sul Monte Corno a Trodena, ferito 21enne; ? Trattore si ribalta sul Monte Corno: un giovane finisce ricoverato in ospedale; Trattore si ribalta sul Monte Corno: ferito un giovane agricoltore. Trattore si ribalta sul Monte Corno: ferito un 21enneIl mezzo agricolo s’è rovesciato nella zona di Baita Pera. Il giovane conducente ha riportato vari traumi ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bolzano. Indagini in corso sulla dinamica ... altoadige.it Grave incidente in montagna, si ribalta con il trattore e rimane gravemente ferito: 21enne elitrasportato in ospedaleBOLZANO. Si ribalta con il trattore e rimane gravemente ferito, grave incidente con in Alto Adige nella zona del monte Corno: 21enne elitrasportato in ospedale. L'allarme è scattato all'ora di pranzo ... ildolomiti.it Si ribalta con il trattore sul Monte Corno a Trodena, ferito 21enne. Trasportato in ospedale dal Pelikan 3 con un trauma al bacino #ANSA x.com Trattore si ribalta sul Monte Corno: ferito un 21enne - facebook.com facebook