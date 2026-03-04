Si ribalta con l'escavatore sul monte Maddalena morto un operaio edile di 58 anni

Un operaio edile di 58 anni ha perso la vita a Brescia, sul monte Maddalena, dopo essersi ribaltato con l’escavatore durante i lavori per la realizzazione di un muraglione di contenimento. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo operava con il mezzo meccanico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

