Allarme rincari | L’aumento del diesel peserà sul trasporto e poi anche sulle merci

Da inizio anno, il prezzo del diesel ha superato quello della benzina, e per chi fa il pieno la cosa non passa inosservata. Le pompe di benzina mostrano cifre che non si vedevano da tempo, e il rialzo del carburante inizia già a far sentire i suoi effetti sui costi di trasporto e sulle merci. La situazione preoccupa autotrasportatori e aziende che dipendono dal carburante per muoversi, perché l’aumento si traduce in costi più alti e in un possibile rincaro dei prodotti in negozio.

Forlì, 8 febbraio 2026 – Chiunque abbia fatto rifornimento di carburante, da inizio anno, si è imbattuto in un’immagine che, nella sua semplicità, va a sgretolare certezze granitiche: il prezzo del diesel ha superato quello della benzina. È un effetto delle Legge di Bilancio 2026, che ha riallineato le accise allo scopo dichiarato di ridurre i cosiddetti ‘sussidi ambientalmente dannosi’. La manovra ha segnato un’inversione di tendenza. La manovra ha segnato una netta inversione di tendenza. In Italia, infatti, il diesel è quasi sempre costato meno della benzina. Le motivazioni erano fondamentalmente due: una tassazione più favorevole volta anche a sostenere settori come trasporto merce o agricoltura e un minor lavoro di produzione in raffineria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

