Tpl in emergenza | Pd e M5S disservizi continui e carenza di autisti

Durante l’audizione della IV Commissione del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, sono stati discussi i disservizi del trasporto pubblico locale e le difficoltà del personale, con particolare attenzione alla carenza di autisti. La riunione ha evidenziato le problematiche che interessano il settore, sottolineando la necessità di interventi mirati per migliorare la qualità del servizio e garantire una gestione più efficiente del TPL nella regione.

Le problematiche legate ai disservizi del trasporto pubblico locale e la condizione di forte difficoltà del personale sono state al centro della IV Commissione del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, riunita per l'audizione sulla gestione e programmazione del Tpl su gomma, richiesta.

"Emergenza trasporti a Udine": il M5S svela i numeri del flop di Arriva Udine - L'audizione richiesta dal Movimento 5 Stelle, ormai quasi dodici mesi or sono, nasce da un lungo percorso di monitoraggio, di atti ispettivi e di prese di posizione pubbliche sul tema del trasporto pu ... triestecafe.it

https://www.tuttosanita.com/studenti-al-freddo-a-sorrento-scuole-in-emergenza-tra-lavori-disservizi-e-silenzi/ facebook

