Tramvia Togliatti | chiuso l’incrocio Prenestina ecco i dettagli

Domani l’incrocio tra via Prenestina e Viale Palmiro Togliatti rimarrà chiuso al traffico. La chiusura è stata programmata per consentire i lavori di avanzamento della nuova linea della tramvia Togliatti. La disposizione resterà in vigore per tutta la giornata, influenzando la circolazione nell’area. Sono previsti percorsi alternativi per i veicoli che normalmente transitano in quella zona.

L’incrocio tra via Prenestina e Viale Palmiro Togliatti sarà chiuso domani per permettere l’avanzamento dei cantieri della nuova tramvia Togliatti. La misura, coordinata dai servizi di Roma mobilità e luce verde, prevede una riorganizzazione del flusso veicolare tramite un sistema a rotatoria. Il piano di viabilità impatterà direttamente il trasporto pubblico locale. Sette linee di autobus subiranno variazioni nelle fermate, mentre due collegamenti bus vedranno modificati i propri percorsi, sebbene le tratte generali rimangano invariate. Per garantire la sicurezza dei cittadini, l’area occupata dai lavori prevederà comunque il mantenimento degli attraversamenti pedonali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tramvia Togliatti: chiuso l’incrocio Prenestina, ecco i dettagli Leggi anche: C'è da fare la tranvia, chiude l'incrocio tra Prenestina e Togliatti: ecco i percorsi alternativi Leggi anche: Tramvia, Firenze: via Badia di Ripoli chiusa dieci giorni per lavori all’incrocio con viale Europa Argomenti più discussi: Da domani modifiche per la viabilità all’incrocio tra la Prenestina e viale Togliatti; Sito Istituzionale | Cantiere Tranvia Togliatti: dal 9 aprile cambia la viabilità; Tramvia Togliatti: dal 9 aprile chiude l'incrocio di via Prenestina. #Roma #viabilità #Atac Da giovedì modifiche per la viabilità all’incrocio tra la Prenestina e viale Togliatti per i lavori di realizzazione della nuova tramvia x.com Nell’ambito dei lavori per la realizzazione della nuova linea tramviaria di viale Palmiro Togliatti da giovedì 9 aprile sono previste modifiche alla viabilità in corrispondenza dell’incrocio tra via Prenestina e viale Palmiro Togliatti. L’incrocio sarà chiuso: si circ - facebook.com facebook