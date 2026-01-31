Da lunedì 2 febbraio, l’incrocio tra via Badia di Ripoli e viale Europa resterà chiuso per dieci giorni. La chiusura si rende necessaria per permettere i lavori ai sottoservizi che attraversano l’incrocio, parte della realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Durante questo periodo, i veicoli dovranno seguire percorsi alternativi, con disagi prevedibili per chi percorre quella zona. I lavori sono stati programmati per limitare al minimo i disagi, ma l’intera operazione richiederà alcuni giorni di attenzione in più

FIRENZE – Procedono i lavori della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Da lunedì 2 febbraio 2026 è in programma un intervento di lavori per il passaggio dei sottoservizi in viale Europa, all'incrocio con via Badia di Ripoli. Fino al 12 febbraio via Badia di Ripoli diventerà strada senza uscita dal lato di viale Europa con divieto di transito a partire da via di San Piero in Palco.

© Firenzepost.it - Tramvia, Firenze: via Badia di Ripoli chiusa dieci giorni per lavori all’incrocio con viale Europa

A Firenze, i lavori per la linea tramviaria verso Bagno a Ripoli proseguono con interventi in zona Gavinana.

Proseguono i lavori della linea tranviaria per Bagno a Ripoli, con interventi in corso su viale Matteotti e in piazza Beccaria.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Tramvia di Firenze Libertà/Bagno a Ripoli, aggiornamenti lavori in viale Giovine Italia

