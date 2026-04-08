C' è da fare la tranvia chiude l' incrocio tra Prenestina e Togliatti | ecco i percorsi alternativi

Da giovedì 9 aprile, l’incrocio tra viale Palmiro Togliatti e via Prenestina sarà chiuso per lavori legati alla realizzazione della nuova tranvia. La chiusura provocherà modifiche ai percorsi di alcune linee di autobus e alle strade circostanti, creando disagi per gli automobilisti. Le autorità hanno indicato percorsi alternativi per evitare l’area interessata, che resterà interdetta al traffico durante i lavori.

Saranno giornate da incubo per gli automobilisti. A partire da domani, giovedì 9 aprile, sono previste modifiche alla viabilità all’incrocio tra viale Palmiro Togliatti e via Prenestina, al Quarticciolo. Un punto nevralgico del traffico romano, già congestionato di suo in tempi “normali”, che. 🔗 Leggi su Romatoday.it A14, scatta il blocco notturno tra Faenza e la Diramazione: ecco i percorsi alternativi per BolognaSulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21 di martedì 17 alle 5 di mercoledì 18 marzo,... Lavori per la tranvia Togliatti: le strade chiuse e i bus deviatiA partire dal 9 aprile sarà modificata la circolazione nell'area interessata ai lavori. Temi più discussi: Lavori per la tranvia Togliatti: le strade chiuse e i bus deviati; Incidente mortale a Palestrina: uomo investito mentre distribuiva volantini sulla Prenestina; Incidente mortale sulla Prenestina Vecchia: uomo investito mentre distribuisce volantini; Roma, incidente a Palestrina: muore investito mentre distribuisce volantini pubblicitari. C'è da fare la tranvia, chiude l'incrocio tra Prenestina e Togliatti: ecco i percorsi alternativiSaranno giornate da incubo per gli automobilisti. A partire da domani, giovedì 9 aprile, sono previste modifiche alla viabilità all’incrocio tra viale Palmiro Togliatti e via Prenestina, al ... romatoday.it Roma, incidente a Palestrina: muore investito mentre distribuisce volantini pubblicitariLa vittima travolta in via Prenestina. L'investitore, 30 anni, si è fermato per soccorrere l'uomo ... roma.corriere.it #Roma, #tranvia #Togliatti: dal 9 aprile modifiche alla viabilità su #Prenestina x.com Proseguono i lavori per la nuova linea tranviaria "Togliatti”: da giovedì 9 aprile cambia la circolazione all’incrocio tra via Prenestina e viale Palmiro Togliatti. Viabilità: cosa cambia nel dettaglio Via Prenestina Direzione Centro: obbligo di svolta a - facebook.com facebook