Tram a metà per cinque settimane ecco come cambia il servizio | navette sostitutive e nuove fermate

Da questa settimana e per le prossime cinque settimane, il servizio dei tram a Roma subirà modifiche temporanee a causa di lavori in corso lungo viale Liegi. Durante questo periodo, i tram saranno sospesi in alcune tratte, sostituiti da navette e nuove fermate saranno attive per agevolare gli spostamenti dei pendolari. La sospensione è legata a interventi di manutenzione necessari per il miglioramento della rete idrica.

I tram di Roma non hanno pace e, di conseguenza, i pendolari. Ancora una volta, l’ennesima dall’inizio dell’anno, Atac si vede costretta a modificare il servizio per cinque settimane per permettere ad Acea Ato2 di effettuare dei lavori, non più rimandabili, lungo viale Liegi. Saranno quindi. 🔗 Leggi su Romatoday.it Roma, parziale stop alla Metro B/B1: navette sostitutiveRoma 19 gennaio 2026 – Per lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, dalle 21 di venerdì 30 gennaio fino a tutta domenica primo febbraio,... Il People Mover dimezza le corse: tornano le navette sostitutivePer tre settimane e per una "manutenzione programmata", specifica la società che gestisce la monorotaia stazione-aeroporto Nuova manutenzione per il... Argomenti più discussi: Roma, il tram fantasma di piazzale Ostiense è ostaggio dei lavori: fermo da mesi, ora è preda dei vandali; Roma, tram al palo: cinque settimane di caos tra Parioli e Flaminio; Tram, a Padova cantiere aperto anche a Pasqua: Al lavoro gli operai musulmani per far stare a casa i colleghi cristiani; Tram Termini-Giardinetti-Tor Vergata, via alla gara da 252 milioni: linea pronta entro fine 2029. Tram a metà per cinque settimane, ecco come cambia il servizio: navette sostitutive e nuove fermateLa rete tram è interessata da ulteriori limitazioni per interventi di potatura su via Prenestine e via delle Gardenie mentre sono ancora in corso i lavori al Parco del Celio ... romatoday.it Rete tram: dal 4 aprile riattivate le linee 3 e 8 Leggi qui: https://www.odisseaquotidiana.com/2026/04/rete-tram-dal-4-aprile-riattivate-linee-3-e-8.html - facebook.com facebook Da lunedì 13 aprile, modifiche al servizio tram per lavori Acea Ato2 su Viale Liegi per 5 settimane: Linea 2, bus su tutto il percorso; Linea 3L, bus tra Porta Maggiore e Valle Giulia; Linea 19L, bus tra Porta Maggiore e Viale Giulio Cesare. Info ow.ly/elfQ50Y x.com