Roma parziale stop alla Metro B B1 | navette sostitutive
A Roma, dal 30 gennaio alle 21 fino al 1° febbraio, la linea Metro BB1 sarà parzialmente sospesa a causa di lavori di rinnovo infrastrutturale. Durante questo periodo, il servizio sarà sostituito con navette bus per garantire la mobilità. Si consiglia di pianificare gli spostamenti considerando possibili variazioni e di consultare gli aggiornamenti ufficiali.
Roma 19 gennaio 2026 – Per lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, dalle 21 di venerdì 30 gennaio fino a tutta domenica primo febbraio, sarà parzialmente interrotto (e sostituito con bus) il servizio della metro B-B1. Il 30 gennaio, dalle 21 a fine servizio, e poi il 31 gennaio e il primo febbraio per l’intera giornata, la circolazione de treni della metro B-B1 sarà interrotta nella tratta San Paolo-RebibbiaIonio e viceversa. La circolazione dei treni resterà invece attiva nella tratta San Paolo-Laurentina e viceversa. Metro B, stop parziale alla circolazione. Nel tratto interrotto è previsto un servizio sostitutivo bus.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche: Roma, stop alla metro B e B1 sabato 8 novembre: ecco il motivo
Leggi anche: Roma, stop alla metro B e B1 sabato 8 novembre: ecco il motivo
Roma, allerta arancione il 6 gennaio 2026: ordinanza del Sindaco, stop ad attività all’aperto e chiusura dei cimiteri - 2, stop ad attività all’aperto, chiusi parchi e cimiteri. romait.it
Ditta edile su Roma certificata esegue lavori di ristrutturazione parziale o totale di appartamenti uffici e negozi. Muratura pittura cartongesso e impiantistica. Prezzi ottimi, cerchiamo sempre di venire incontro al cliente. Non esitare a contattarci il sopralluogo e p - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.