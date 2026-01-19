Roma parziale stop alla Metro B B1 | navette sostitutive

A Roma, dal 30 gennaio alle 21 fino al 1° febbraio, la linea Metro BB1 sarà parzialmente sospesa a causa di lavori di rinnovo infrastrutturale. Durante questo periodo, il servizio sarà sostituito con navette bus per garantire la mobilità. Si consiglia di pianificare gli spostamenti considerando possibili variazioni e di consultare gli aggiornamenti ufficiali.

Roma 19 gennaio 2026 – Per lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, dalle 21 di venerdì 30 gennaio fino a tutta domenica primo febbraio, sarà parzialmente interrotto (e sostituito con bus) il servizio della metro B-B1. Il 30 gennaio, dalle 21 a fine servizio, e poi il 31 gennaio e il primo febbraio per l’intera giornata, la circolazione de treni della metro B-B1 sarà interrotta nella tratta San Paolo-RebibbiaIonio e viceversa. La circolazione dei treni resterà invece attiva nella tratta San Paolo-Laurentina e viceversa. Metro B, stop parziale alla circolazione. Nel tratto interrotto è previsto un servizio sostitutivo bus.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

