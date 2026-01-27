Mezzo pesante in avaria lunghe code in tangenziale

Si è verificato un incidente sulla tangenziale di Marghera, dove un mezzo pesante in avaria ha causato lunghe code. Il camion si è fermato a causa di un guasto, provocando anche una perdita di carburante. La situazione ha interessato la viabilità tra le 14 e le 14.15 di martedì 27 gennaio.

Verso Marghera tra le 14 e le 14.15 di oggi, martedì 27 gennaio, si è fermato un camion finito fuori uso e con una perdita di carburante. Sul posto la polizia stradale per gestire le lunghe code di veicoli in attesa e il soccorso meccanico di Cav Mezzo pesante in avaria oggi, verso Marghera, tra le 14 e le 14.15 di martedì 27 gennaio. Il camion si è fermato, fuori uso, e ha subito una perdita di carburante. Sul posto la polizia stradale stava ancora gestendo le lunghe code di veicoli formate nel frattempo, in attesa della riabilitazione della circolazione, che dovrebbe avvenire entro un'ora.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

