Nella notte tra martedì e mercoledì, lungo la provinciale 15, un uomo di 43 anni ha perso la vita a seguito di un incidente causato da un guasto alla propria auto. La vittima, un operaio residente a Sassari, è deceduta sul luogo dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di recupero.

Luigi Pala, un operaio di 43 anni originario di Sassari, ha perso la vita nella notte tra martedì e mercoledì lungo la provinciale 15. L’uomo è stato travolto da un veicolo mentre attraversava la carreggiata che collega Sassari con Ittiri. L’incidente è avvenuto intorno alle 23. La dinamica ricostruita dai carabinieri della Compagnia di Sassari indica che l’uomo aveva accostato sul ciglio stradale a causa di un probabile guasto meccanico alla propria vettura. Nel momento in cui Pala scendeva dall’auto per attraversare la strada, una seconda macchina stava sopraggiungendo. Il conducente, un uomo, non ha avuto modo di scorgere la vittima nell’oscurità e non è riuscito a evitarne l’impatto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sulla Provinciale 15: guasto all’auto e fine fatale a 43 anni

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