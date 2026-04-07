Schianto A14 | auto contro bilico travestito in tragedia un guasto

Nella notte si è verificato un incidente lungo l'autostrada A14 tra Ancona Sud e Ancona Nord, al chilometro 218 in direzione Bologna. Un'auto si è scontrata con un bilico, causando la morte di una donna. Le forze dell'ordine hanno accertato che il sinistro sarebbe stato causato da un guasto al veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto salvare la vita alla vittima.

Una donna ha perso la vita in un violento scontro automobilistico avvenuto nella notte tra Ancona Sud e Ancona Nord, al chilometro 218 della A14 in direzione Bologna. L’incidente ha coinvolto un veicolo privato e un autotreno fermo per un guasto tecnico. Il dramma si è consumato nel comune di Ancona, dove un’automobile trasportava tre adulti — un uomo e due donne — insieme a un bambino. La dinamica preliminare indica che l’auto sia finita contro un bilico che occupava la carreggiata a causa di un problema meccanico. L’impatto è stato così violento da sbalzare all’esterno dell’abitacolo l’uomo e una delle due donne. Al contrario, la seconda donna e il bambino sono rimasti intrappolati nei sedili posteriori del veicolo, richiedendo interventi di estrazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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