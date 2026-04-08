Una giovane turista britannica di 19 anni è deceduta dopo un incidente in moto lungo il percorso della Ha Giang loop, nel nord del Vietnam. L’incidente è avvenuto durante un tragitto nel territorio montano, coinvolgendo la ragazza in uno scontro con un altro veicolo. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Orla Wates, una ragazza britannica di 19 anni, ha perso la vita a seguito di uno scontro in moto lungo il percorso della Ha Giang loop, nel nord del Vietnam. Il decesso è avvenuto presso l’ospedale universitario Viet Duc di Hanoi. La tragedia ha colpito una giovane descritta dai genitori, Andrew e Henrietta Wates, come una persona dotata di un senso dell’umorismo acuto, indipendente e bella, che affrontava l’esistenza con estrema vitalità. La famiglia ha voluto rendere pubblico il suo ricordo, sottolineando come Orla amasse curare la propria immagine e vivere ogni istante al massimo. Il supporto diplomatico è arrivato dal Foreign, Commonwealth and Development Office, attraverso il quale il personale consolare sta affiancando i parenti della vittima in questo momento drammatico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia in Vietnam: muore a 19 anni la turista sulla Ha Giang loop

Tragedia in Francia: muore turista israeliana di 12 anni in un incidente stradaleABBONATI A DAYITALIANEWS Il dramma nella notte in Savoia Una ragazza israeliana di 12 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto...

Tragedia in strada: festeggia il compleanno e muore in un incidente a 19 anniLa notte tra sabato e domenica si è trasformata in tragedia lungo una strada della Capitale.