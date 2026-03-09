Tragedia in strada | festeggia il compleanno e muore in un incidente a 19 anni

La notte tra sabato e domenica si è trasformata in tragedia lungo una strada della Capitale, quando un giovane di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale mentre festeggiava il suo compleanno. La vettura coinvolta ha subito danni gravi e i soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma per il ragazzo non c'era più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica.

La notte tra sabato e domenica si è trasformata in tragedia lungo una strada della Capitale. Un grave incidente stradale ha spezzato la vita di un giovane di appena diciannove anni, lasciando sgomenta un’intera comunità che nelle ore successive si è stretta attorno alla famiglia con dolore e incredulità. Il ragazzo stava rientrando a casa dopo aver trascorso una serata speciale insieme agli amici. Poco prima aveva festeggiato il suo compleanno, circondato dall’affetto delle persone più care. Nessuno poteva immaginare che quella festa, organizzata per celebrare la vita, sarebbe stata seguita poche ore dopo da una notizia tanto drammatica. Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte mentre il giovane stava percorrendo una strada del quadrante nord della città in sella alla sua moto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

