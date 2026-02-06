Tragedia a Civitavecchia | colpito da un malore cade dalla nave e muore

Questa mattina a Civitavecchia un uomo è morto dopo essere caduto dalla nave. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe avuto un malore mentre si trovava a bordo e, in seguito, sarebbe caduto in mare. I soccorsi sono stati immediati, ma purtroppo non sono riusciti a salvarlo. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze della tragedia.

Civitavecchia, 6 gennaio 2026 – Prosegue la lunga serie di interventi di soccorso e messa in sicurezza legati alle cattive condizioni meteo per i Vigili del fuoco di Civitavecchia. Nel pomeriggio, alle ore 14, le squadre hanno risposto anche a una richiesta di soccorso conclusa tragicamente. Secondo quanto riferito, i pompieri erano impegnati nell’assistenza a un elicottero di soccorso atterrato alla banchina 12, attivato per un passeggero della nave da crociera Costa colpito da malore. In quei momenti, un tonfo improvviso ha richiamato l’attenzione dei soccorritori. Un uomo di mezza età è caduto dalla murata della nave.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Civitavecchia Malore Precipita da una nave da crociera sotto gli occhi dei soccorritori e muore, tragedia al porto di Civitavecchia Un uomo è morto questa mattina al porto di Civitavecchia dopo essere caduto dalla murata di una nave da crociera. Tragedia a Calolzio: colpito da malore, muore davanti casa Una tragedia si è verificata a Calolziocorte, frazione di Sala, dove un uomo di 60 anni è morto improvvisamente davanti casa a causa di un probabile infarto. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Civitavecchia Malore Argomenti discussi: Civitavecchia piange Carlo Murru: addio allo storico pizzaiolo, aveva solo 43 anni; Civitavecchia Calcio – Spinta e saggezza, colpo sulla fascia: ecco Francesco Fè. Tragedia a Civitavecchia: colpito da un malore, cade dalla nave e muoreI vigili del fuoco, insieme al personale sanitario di bordo, hanno avviato le manovre di rianimazione ma non c'è stato nulla da fare ... ilfaroonline.it Precipita da una nave da crociera sotto gli occhi dei soccorritori e muore, tragedia al porto di CivitavecchiaUn uomo è morto dopo essere caduto dalla murata di una nave da crociera a Civitavecchia. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorsi già presenti per un’altra emergenza. Leggi tutte le notizie di ... fanpage.it Tragedia sul lavoro al porto, tre condanne e un’assoluzione per la morte di Alberto Motta Civitavecchia - Alla lettura della sentenza erano presenti la madre e il compagno Articolo: facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.