Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale

Andrea Stroppa, figura vicina a Elon Musk in Italia, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale dopo l’incidente che ha causato la morte di Mirco Garofano a Roma. La sera del 31 gennaio, Stroppa era alla guida di una Smart coinvolta in un incidente che ha investito e ucciso lo studente di 18 anni di Artena. Il veicolo ha attraversato un incrocio affollato poco prima di fermarsi, lasciando sgomento tra i testimoni presenti.

Andrea Stroppa, plenipotenziario di Elon Musk in Italia, è indagato per omicidio stradale a Roma. Era lui a guidare la Smart che il 31 gennaio ha travolto e ucciso Mirco Garofano, studente di 18 anni residente nel comune di Artena. Le indagini della polizia municipale sono ancora in corso. L’incidente è avvenuto al Collatino. Stroppa, 32 anni, era sulla sua Smart su via Filippo Fiorentini. Avrebbe travolto il 18enne che stava attraversando la strada. Poi si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Della storia parla oggi Il Messaggero. Andrea Stroppa e l’indagine per omicidio stradale. Stroppa è stato poi portato in ospedale per i test.🔗 Leggi su Open.online

