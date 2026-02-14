Incidente via Fiorentini Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale

Andrea Stroppa, 32 anni, è sotto indagine per aver causato un incidente mortale in via Fiorentini, a causa di una possibile manovra imprudente. Stroppa, che lavora come informatico e rappresenta in Italia il magnate Elon Musk, avrebbe coinvolto un altro veicolo in un frontale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo una persona ha perso la vita.

Il referente italiano di Elon Musk, secondo quanto riporta LaPresse, era alla guida della Smart che ha travolto Mirco Garofano, 18 anni Andrea Stroppa, informatico 32enne, referente italiano del magnate sudafricano Elon Musk, sarebbe indagato per omicidio stradale. A quanto riferisce LaPresse, era lui alla guida della Smart che nella serata del 31 gennaio ha investito e ucciso Mirco Garofano su via Fiorentini. Il sinistro fatale è avvenuto al Collatino due settimane fa. Mirco Garofano, 18 anni residente ad Artena, stava attraversando via Filippo Fiorentini quando è stato travolto da una Smart, guidata da un 32enne che si è fermato e ha allertato i soccorsi.🔗 Leggi su Romatoday.it

Andrea Stroppa, figura vicina a Elon Musk in Italia, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale dopo l'incidente che ha causato la morte di Mirco Garofano a Roma.

Andrea Stroppa, 32 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale dopo aver investito e ucciso Mirco Garofano, un ragazzo di 18 anni di Artena, la notte di Capodanno a Roma.

