A Porto Viro, tre persone sono state messe sotto indagine per omicidio colposo in relazione alla morte di un lavoratore di 52 anni avvenuta a seguito di una caduta da un'altezza di circa 20 metri. L’incidente ha portato all’apertura di un procedimento penale, mentre le indagini continuano a chiarire le circostanze che hanno portato alla tragedia.

Tre persone sono finite sotto indagine per omicidio colposo dopo la caduta mortale di un lavoratore di 52 anni a Porto Viro. Il fatto è avvenuto venerdì scorso presso i locali dell’ex zuccherificio. La vittima, di nazionalità moldava, è precipitata da circa 20 metri mentre smontava un ponteggio. L’inchiesta è coordinata dalla procuratrice Manuela Fasolato, che ha formalizzato le accuse basandosi sulla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle relative contravvenzioni. Responsabilità aziendali e rilievi tecnici. Il gruppo dei sospettati include l’amministratore delegato della srl che impiegava l’operaio e due preposti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Porto Viro: 3 indagati per la caduta di 20 metri

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8/4/26.Porto Viro.Per tutto aprile sarà possibile partecipare all'iniziativa organizzata dall'associazione"Le Dune"denominata"Le fioriture primaverili delle dune di Fornaci"(ore 8.30-19)in visita guidata di 2 ore circa allo spettacolo naturale che vi si ripete in quest x.com

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