Porto Viro supera Macerata e conquista la quarta vittoria di fila

L’Alva Inox Porto Viro ha vinto contro Macerata, portando a casa la quarta vittoria consecutiva. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso e ha visto un’ottima collaborazione tra i giocatori. La squadra ha recuperato uno svantaggio iniziale e ha dominato nel set finale, dimostrando grande determinazione. I tifosi hanno applaudito la prestazione energica e compatta dei padroni di casa.

In palasport pieno e con ritmo elevato, una prestazione corale ha guidato l'Alva Inox Porto Viro alla quarta vittoria di fila, rimontando e imponendosi 3-1 contro la Banca Macerata Fisiomed nell'anticipo di San Valentino. La squadra nerofucsia ha mostrato crescita rispetto alle partite precedenti, valorizzando difesa, muro e servizio per spezzare l'inerzia avversaria e recuperare terreno in classifica. La gara si è avviata con Macerata a prendere subito il controllo, costruendo un vantaggio iniziale. Porto Viro ha reagito subito, riassaporando l'equilibrio grazie a una presenza incisiva a muro e a un servizio efficace, e ha chiuso il primo parziale in favore degli ospiti.