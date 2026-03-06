Caduta da 8 metri | operaio grave nel porto

Un operaio di 52 anni, originario del Bangladesh, è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un’altezza di otto metri all’interno del porto dorico. L’incidente è avvenuto questa mattina durante le operazioni di lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale per le cure necessarie. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

Un operaio di cinquantadue anni, originario del Bangladesh, ha subito una caduta libera da un'altezza di otto metri all'interno del porto dorico. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 15:00, mentre l'uomo lavorava alla ristrutturazione di una palazzina di proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'uomo, identificato come ferito grave dopo il volo di otto metri, è stato immediatamente soccorso da personale della Croce Gialla e successivamente trasportato presso l'ospedale di Torrette. Le condizioni cliniche sono state valutate come serie al momento dell'arrivo in pronto soccorso, sebbene non sia stato confermato un pericolo immediato per la vita.