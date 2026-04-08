A Novi Ligure si è verificato un incidente che ha causato la morte di un uomo di 85 anni, travolto da un furgone in retromarcia. La vittima è il padre di Claudio Lauretta. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare per l’anziano. Le autorità stanno ora accertando le dinamiche dell’accaduto.

Domenico Lauretta, 85 anni, è morto a Novi Ligure dopo essere stato travolto da un furgone in retromarcia. Il fatto è avvenuto in viale Saffi, in prossimità dell’uscita carraia degli istituti scolastici. L’intervento dei soccorsi è stato coordinato dalla Centrale 118, che ha confermato il decesso. La polizia locale ha condotto le prime indagini: il conducente del mezzo si è fermato immediatamente per assistere l’uomo. Al momento l’ipotesi prevalente è quella della fatalità, sebbene siano in corso verifiche per definire con precisione la dinamica dello scontro. Il peso di una coincidenza tragica. La vittima era una figura stimata nella comunità di Novi Ligure. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Novi Ligure: travolto il papà di Claudio Lauretta

Karate, bronzo per il Nuovo Csks Prato a Novi LigurePrato, 8 febbraio 2026 – Una medaglia di bronzo ottenuta in una rassegna di karate livello nazionale.

Dopo il massacro di Novi Ligure Omar torna a giudizio per maltrattamenti alla ex moglie. Lui: calunnieA 25 anni dal massacro di Novi Ligure, il nome di Omar Favaro torna ai disonori della cronaca e a riecheggiare nelle aule di giustizia.

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Tragedia a Novi: incidente mortale in viale SaffiNOVI LIGURE - Tragedia questa mattina in viale Saffi a Novi Ligure, davanti al Liceo Classico. Una persona, verso le 10.50, è deceduta in seguito ... radiogold.it

Lutto per Claudio Lauretta: morto investito a Novi Ligure il padre Domenico, aveva 84 anniUna tragedia improvvisa ha colpito Novi Ligure nella mattinata di oggi. Domenico Lauretta, 84 anni, padre dell’imitatore, attore e comico Claudio Lauretta, artista molto conosciuto dal pubblico televi ... alphabetcity.it

L’85enne morto investito a Novi Ligure è Domenico, padre dell’attore e imitatore Claudio Lauretta x.com

NOVI LIGURE - Una notizia che ha riempito di tristezza l'intera città. Solo ieri Domenico aveva festeggiato i 57 anni di matrimonio. - facebook.com facebook