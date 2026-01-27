Dopo il massacro di Novi Ligure Omar torna a giudizio per maltrattamenti alla ex moglie Lui | calunnie

Omar Favaro, dopo 25 anni dal massacro di Novi Ligure, torna a essere protagonista delle notizie giudiziarie per un caso di maltrattamenti alla ex moglie, sostenendo la propria innocenza.

A 25 anni dal massacro di Novi Ligure, il nome di Omar Favaro torna ai disonori della cronaca e a riecheggiare nelle aule di giustizia. L’ex ragazzino della mattanza in casa De Nardo – Erika De Nardo e Omar Favaro avevano 16 e 17 anni quando nel febbraio 2001 uccisero la madre di lei, Susy Cassini, e il piccolo Gianluca, il fratellino che aveva solo 11 anni – oggi 42enne, è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Ivrea con l’accusa – da lui sempre fermamente respinta – di maltrattamenti alla ex moglie. Omar, dopo Novi Ligure torna sul banco degli imputati con l’accusa di maltrattamenti all’ex moglie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Novi Ligure, Omar Favaro a giudizio con l’accusa di maltrattamenti all’ex moglie

In questo contesto, si segnala il rinvio a giudizio di Omar Favaro, residente a Novi Ligure, accusato di maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie.

"Ti riduco in sedia a rotelle": Omar Favaro rinviato a giudizio per maltrattamenti contro l'ex moglie. Il "fidanzatino" di Novi Ligure di nuovo a processo dopo 25 anni

Omar Favaro, coinvolto in un nuovo procedimento legale, è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti contro l’ex moglie.

dopo il massacro diOmar Favaro a processo per maltrattamenti sull'ex moglie, 25 anni dopo il massacro di Novi LigureIVREA - A 25 anni dal massacro di Novi Ligure, Omar Favaro (il cui nome di battesimo è Mauro e oggi ha 42 anni) è ... msn.com

Omar Favaro a processo per botte e minacce all'ex moglie, torna in aula a 25 anni dal massacro di Novi LigureOmar Favaro, condannato per la strage di Novi Ligure, è stato rinviato a giudizio a Ivrea per maltrattamenti nei confronti della ex moglie ... virgilio.it

