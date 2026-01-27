Omar Favaro, dopo 25 anni dal massacro di Novi Ligure, torna a essere protagonista delle notizie giudiziarie per un caso di maltrattamenti alla ex moglie, sostenendo la propria innocenza.

A 25 anni dal massacro di Novi Ligure, il nome di Omar Favaro torna ai disonori della cronaca e a riecheggiare nelle aule di giustizia. L’ex ragazzino della mattanza in casa De Nardo – Erika De Nardo e Omar Favaro avevano 16 e 17 anni quando nel febbraio 2001 uccisero la madre di lei, Susy Cassini, e il piccolo Gianluca, il fratellino che aveva solo 11 anni – oggi 42enne, è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Ivrea con l’accusa – da lui sempre fermamente respinta – di maltrattamenti alla ex moglie. Omar, dopo Novi Ligure torna sul banco degli imputati con l’accusa di maltrattamenti all’ex moglie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dopo il massacro di Novi Ligure Omar torna a giudizio per maltrattamenti alla ex moglie. Lui: calunnie

