Traffico oggi a Bologna zona stazione paralizzata Cantieri del tram | i punti critici

Oggi a Bologna si registrano forti disagi nel traffico, con la zona stazione particolarmente congestionata. I cantieri del tram stanno causando rallentamenti e code, influenzando la circolazione in centro. La situazione si inserisce in un contesto di lavori che, seppur necessari, stanno determinando disagi per autisti e pendolari. È consigliabile pianificare con attenzione gli spostamenti in questa area.

Bologna, 15 gennaio 2026 - Anche oggi caos e lunghe code in auto e bus in centro, in particolare in zona stazione. Via Carracci, Pietramellara, il ponte di via Matteotti poi l'incrocio LameUgo Bassi, via Sant'Isaia e la zona dell' ospedale Maggiore. Insomma, molte arterie sono immerse del traffico tra cantieri e disagi. La situazione in zona stazione: traffico, disagi e attesa . In zona stazione tantissime persone appena scese dal treno aspettano di prendere un taxi oppure un autobus. La loro direzione è la Fiera, dove fino a domani avrà luogo l'evento ' Marca ', la tre giorni dedicata alla marca del distributore (mdd) e ai principali retailer della grande distribuzione, food e non-food.

La Fiamma Olimpica a Bologna e Imola: i tedofori e le modifiche al traffico - Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio e arriverà a Bologna nel pomeriggio del 6 gennaio, poco prima delle 17, proveniente ... bolognatoday.it

Bufera di neve sull'autostrada A1 tra Bologna e Firenze: auto di traverso e traffico paralizzato (Video) - Calenzano (FI), 6 gennaio 2026 – Una forte nevicata ha creato gravi disagi sull'autostrada A1 nei pressi di Calenzano, dove numerose auto sono rimaste bloccate a causa della neve e di veicoli finiti d ... ilmeteo.it

La chiusura temporanea a Vicenza è prevista da oggi 15 gennaio. La chiusura potrebbe comportare rallentamenti al traffico veicolare in città. facebook

Traffico intenso su autostrade e strade dal pomeriggio di oggi con picchi fino al 26 dicembre e nel weekend di Capodanno. Obbligo gomme invernali/catene ove previsto. Guida senza distrazioni. Pianifica soste, controlla veicolo e il Piano Neve #20dicembre x.com

