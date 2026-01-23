Smottamento sulla statale Santa Cristina a Moschiano | traffico a senso unico alternato

Si segnala uno smottamento sulla strada statale Santa Cristina, al chilometro 16, nel comune di Moschiano, in provincia di Avellino. La strada è attualmente percorribile a senso unico alternato, con possibili rallentamenti e disagi alla circolazione. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Moschiano (AV) – Uno smottamento si è verificato al chilometro 16 della strada statale conosciuta come Santa Cristina, nel territorio del comune di Moschiano, in provincia di Avellino. Il materiale franato, contenuto dalle reti di sicurezza anticaduta presenti lungo il tratto, ha parzialmente.

