Traffico in A1 oggi code a tratti sul nodo di Firenze fino a un’ora in più per percorrerlo

Nella giornata di mercoledì 8 aprile si sono registrati rallentamenti e code sulla A1 nel tratto che collega Firenze Sud con l’allacciamento alla direttissima. Le congestioni hanno causato un aumento dei tempi di percorrenza fino a un’ora rispetto alle consuete stime, interessando il traffico in entrambe le direzioni. La situazione si è verificata principalmente nel nodo fiorentino, con disagi che si sono protratti per gran parte della giornata.

Firenze, 8 aprile 2026 – Giornata di code e traffico intenso quella di mercoledì 8 aprile su tutto il nodo fiorentino, tra Firenze Sud e l’allacciamento con la direttissima. Serve fino a un’ora in più per percorrere il tratto, secondo i calcoli di Autostrade che segnala le code sul suo sito internet. Non ci sono stati incidenti di rilievo, ma il flusso di veicoli è molto alto. Il motivo riguarda soprattutto la fine delle vacanze pasquali. Continua infatti il rientro verso le grandi città, pur considerando che le scuole, rimaste chiuse martedì nella gran parte d’Italia, oggi sono riprese un po’ ovunque. Al traffico dei vacanzieri che rientrano si aggiunge il flusso alto dei mezzi pesanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Traffico in A1 oggi, code a tratti sul nodo di Firenze, fino a un’ora in più per percorrerlo Incidente in A1 oggi, pauroso scontro tra due Tir e un’auto, lunghe code tra Firenze sud e IncisaFirenze, 5 marzo 2026 – Paura all’alba di giovedì 6 marzo per l’incidente che ha coinvolto, nel tratto toscano dell’A1, due Tir e un’auto. Incidente in A14 oggi, camion ribaltato tra Rimini e Cattolica: code e traffico in tilt fino a PesaroRimini, 20 gennaio 2026 - Mattinata di passione per gli automobilisti in viaggio lungo la dorsale adriatica. Temi più discussi: Previsioni traffico Pasqua 2026 e Pasquetta; Vacanze Pasqua 2026: previsioni traffico. Viaggiare in sicurezza; Pasqua, traffico: oltre 60 milioni di veicoli in viaggio fino a martedì 7 aprile; Incidente sull'A1 tra Frosinone e Ceprano. Traffico in A1 oggi, code a tratti sul nodo di Firenze, fino a un’ora in più per percorrerloGiornata difficile per gli spostamenti a causa di un flusso molto intenso di veicoli in direzione nord. Code anche tra Valdichiana e Firenze sud sempre in direzione Bologna ... lanazione.it Autostrada A1: coda di 7 km per incidente tra Fidenza e FiorenzuolaIncidente Autostrada A1 oggi: situazione traffico in tempo reale, coda di 7 km tra Fidenza e Fiorenzuola. Scopri i percorsi alternativi. sicurauto.it Riprende il traffico a Hormuz | Leader Ue: "Bene tregua, ora fine rapida del conflitto" | Trump: "Già concordati con l'Iran molti punti del piano" #iran x.com Traffico rifiuti, Morrone: “A Salerno attivato uno scanner che prima non c’era” "Con l’attivazione di uno scanner di ultima generazione più efficaci le operazioni di contrasto ai traffici illeciti di rifiuti" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #eseiprotagonist - facebook.com facebook