Incidente in A14 oggi camion ribaltato tra Rimini e Cattolica | code e traffico in tilt fino a Pesaro

Oggi lungo l’A14 tra Rimini e Cattolica si è verificato un incidente con un camion ribaltato, causando code e rallentamenti fino a Pesaro. La mattinata si presenta complessa per gli automobilisti che percorrono questa tratta, con traffico congestionato e disagi alla viabilità. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e di valutare percorsi alternativi per evitare disagi prolungati.

Rimini, 20 gennaio 2026 - Mattinata di passione per gli automobilisti in viaggio lungo la dorsale adriatica. Un incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle ore 8:50, sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, mandando in tilt la circolazione nel tratto romagnolo. La dinamica: carico disperso su entrambe le carreggiate. L'episodio è avvenuto al chilometro 140, nel tratto compreso tra Rimini Sud e Cattolica in direzione Ancona. Secondo le prime ricostruzioni, un mezzo pesante si è ribaltato per cause ancora da accertare.

Polli sull’asfalto dell’A14: carambola tra Riccione e Cattolica, paura ma nessun ferito grave - Alcuni veicoli avrebbero frenato bruscamente, innescando una carambola che ha coinvolto tra le cinque e le sei auto ... altarimini.it

