Torna la Runforlove | la corsa solidale della Fondazione Meyer Ecco come iscriversi e partecipare
La corsa solidale organizzata dalla Fondazione Meyer torna a Firenze, offrendo un’occasione per sostenere i piccoli pazienti dell’ospedale. L’evento, in programma per il 27 gennaio 2026, permette di iscriversi e partecipare contribuendo al progetto Play Therapy. Un’iniziativa che unisce sport e solidarietà, rappresentando un sostegno concreto alle attività di assistenza e cura rivolte ai bambini.
Firenze, 27 gennaio 2026 – Torna anche per il 2026 la corsa di San Valentino organizzata dalla Fondazione Meyer: i proventi delle iscrizioni verranno, anche stavolta, destinati al sostegno del progetto Play Therapy a favore dei piccoli pazienti del nostro ospedale. La formula è sempre la stessa, in modalità virtual: si corre dove si vuole, con chi si vuole, quando si vuole nei giorni compresi tra venerdì 13 e domenica 15 febbraio 2026. L'importante è farlo in coppia o con la persona alla quale si vuole più bene. Quindi via libera a tutti gli “amori”: quello tra migliori amici, tra compagni di allenamento, tra colleghi, nipoti e zii, coniugi, fidanzati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
