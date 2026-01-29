Torna la Chianina Ciclostorica, pronta a ripartire tra storia, sapori e scoperte nel territorio. La corsa si avvicina: il 1 febbraio si aprono le iscrizioni online per la dodicesima edizione. Centinaia di ciclisti, italiani e stranieri, si preparano a invadere Marciano della Chiana, attratti dall’atmosfera unica di un evento che unisce il passato alle tradizioni locali.

Scatta il conto alla rovescia per La Chianina Ciclostorica 2026. Il primo appuntamento è fissato per domenica 1 febbraio, data di apertura delle iscrizioni online per partecipare alla dodicesima edizione di un evento che, anno dopo anno, richiama a Marciano della Chiana centinaia di appassionati di ciclismo storico dall’Italia e dall’estero. La manifestazione si svolgerà da venerdì 12 a domenica 14 giugno, rinnovando un format collaudato che fa delle due ruote un motore di aggregazione, incontro e divertimento, ma anche uno strumento di promozione del territorio e delle sue eccellenze. Il momento centrale sarà la ciclostorica di domenica mattina, con partenza alle 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna la Chianina Ciclostorica. La corsa tra storia, sapori e scoperta del territorio

