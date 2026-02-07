Scuola e sport il Marconi investe su innovazione e inclusione | nasce la sala biliardo

Il 7 maggio 2025, il Marconi di Forlì ha aperto ufficialmente una nuova sala biliardo dedicata a studenti e sportivi. La cerimonia si è svolta alla presenza del presidente regionale della Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling. Dopo alcuni giorni di installazione, i tavoli sono stati finalmente pronti, segnando un passo avanti nell’offerta formativa e sportiva della scuola. Ora, studenti e atleti potranno praticare il biliardo come parte di un progetto che unisce innovazione e inclusione.

La sala biliardo, recentemente oggetto di discussione per le norme regionali sul gioco, si appresta a riaprire dopo il ricorso al Tar dei gestori.

