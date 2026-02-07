Biliardo a scuola | il Marconi di Forlì punta su strategia inclusione e nuove competenze per gli studenti

Al Marconi di Forlì nasce una sala biliardo con tre tavoli professionali. L’obiettivo è usare il gioco per sviluppare capacità strategiche, problem solving e favorire l’inclusione tra gli studenti. La scuola vuole unire l’apprendimento tradizionale con nuove competenze, puntando su uno sport che possa aiutare i ragazzi a crescere e a sentirsi parte di un progetto comune.

Il Marconi di Forlì punta su un'inedita combinazione di apprendimento e sport: è nata una sala biliardo dotata di tre tavoli professionali, destinata a diventare un laboratorio di abilità strategiche, problem solving e inclusione sociale per gli studenti. L'iniziativa, portata a termine dopo un primo passo significativo nel maggio 2025 con l'inaugurazione dei primi due tavoli alla presenza del Presidente regionale della Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling, rappresenta un investimento significativo dell'istituto in un approccio didattico innovativo e trasversale, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

