Biliardo a scuola | il Marconi di Forlì punta su strategia inclusione e nuove competenze per gli studenti

Da ameve.eu 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Marconi di Forlì nasce una sala biliardo con tre tavoli professionali. L’obiettivo è usare il gioco per sviluppare capacità strategiche, problem solving e favorire l’inclusione tra gli studenti. La scuola vuole unire l’apprendimento tradizionale con nuove competenze, puntando su uno sport che possa aiutare i ragazzi a crescere e a sentirsi parte di un progetto comune.

Il Marconi di Forlì punta su un’inedita combinazione di apprendimento e sport: è nata una sala biliardo dotata di tre tavoli professionali, destinata a diventare un laboratorio di abilità strategiche, problem solving e inclusione sociale per gli studenti. L’iniziativa, portata a termine dopo un primo passo significativo nel maggio 2025 con l’inaugurazione dei primi due tavoli alla presenza del Presidente regionale della Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling, rappresenta un investimento significativo dell’istituto in un approccio didattico innovativo e trasversale, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Marconi Forlì

Scuola e sport, il Marconi investe su innovazione e inclusione: nasce la sala biliardo

Il 7 maggio 2025, il Marconi di Forlì ha aperto ufficialmente una nuova sala biliardo dedicata a studenti e sportivi.

Nuove Indicazioni in Alto Adige per il secondo ciclo: si punta su competenze, inclusione e STEAM

La Giunta provinciale di Bolzano ha approvato le nuove linee guida per il secondo ciclo di scuola in lingua italiana.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Marconi Forlì

Argomenti discussi: Scuola e sport, il Marconi investe su innovazione e inclusione: nasce la sala biliardo.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.