Addio a Country Joe McDonald rock psichedelico contro guerra Vietnam

È morto a 84 anni il cantautore statunitense che è stato leader del gruppo di rock psichedelico Country Joe and the Fish. È ricordato come una delle voci più note della protesta musicale contro la guerra in Vietnam e una figura simbolo della controcultura degli anni Sessanta. La sua carriera ha attraversato diversi decenni, lasciando un’impronta significativa nel panorama musicale e sociale.

(Adnkronos) – È morto a 84 anni il cantautore statunitense Country Joe McDonald, figura simbolo della controcultura degli anni Sessanta, voce tra le più note della protesta musicale contro la guerra in Vietnam, leader del gruppo di rock psichedelico Country Joe and the Fish. L'artista si è spento sabato 7 marzo a Berkeley, in California.