Tra orbite celesti e note di Puccini | svelato il nuovo asteroide ‘Torre del Lago’
Un nuovo asteroide è stato chiamato “Torre del Lago”, collegandolo così al noto sito toscano famoso per la lirica. La notizia è stata resa pubblica in un comunicato ufficiale, che conferma l’intenzione di dedicare il corpo celeste a questa località. L’asteroide si trova ora catalogato tra gli oggetti del sistema solare, ampliando il legame tra astronomia e cultura italiana.
Un corpo roccioso di oltre cinque chilometri di diametro, situato a centinaia di milioni di chilometri dalla Terra, porterà per sempre il nome della nota frazione viareggina TORRE DEL LAGO – Torre del Lago non è più soltanto un luogo geografico indissolubilmente legato alla storia della lirica, ma da oggi è anche un frammento dell’universo. L’International Astronomical Union (Iau) ha infatti ufficializzato l’assegnazione del nome della località a un asteroide di recente classificazione. Il traguardo spaziale è frutto della proposta avanzata da un esperto del settore, il professor Mario Di Martino, che ha voluto così proiettare l’identità e la tradizione culturale della frazione ben oltre i confini dell’atmosfera terrestre. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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