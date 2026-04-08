Tra orbite celesti e note di Puccini | svelato il nuovo asteroide ‘Torre del Lago’

Un nuovo asteroide è stato chiamato “Torre del Lago”, collegandolo così al noto sito toscano famoso per la lirica. La notizia è stata resa pubblica in un comunicato ufficiale, che conferma l’intenzione di dedicare il corpo celeste a questa località. L’asteroide si trova ora catalogato tra gli oggetti del sistema solare, ampliando il legame tra astronomia e cultura italiana.