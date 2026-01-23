Valle dei Templi e museo Griffo weekend tra laboratori per bambini e visite guidate

Il Parco archeologico della Valle dei Templi e il Museo Pietro Griffo offrono un fine settimana dedicato all’archeologia, con visite guidate e laboratori per bambini. Un’occasione per conoscere la storia e i beni culturali della zona, attraverso attività pensate per diverse fasce d’età. Un momento di approfondimento e scoperta in un contesto ricco di storia e bellezza naturale.

Il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e il museo archeologico regionale Pietro Griffo propongono un fine settimana dedicato alla scoperta dell'archeologia con appuntamenti pensati sia per i più piccoli sia per chi desidera approfondire la conoscenza della Valle.Domenica 25. Valle dei Templi e museo Griffo, una domenica gratuita tra archeologia e paesaggioIl 4 gennaio, la Valle dei Templi e il Museo Archeologico Pietro Griffo saranno aperti al pubblico con ingresso gratuito. Natale al Museo del Sale: laboratori per bambini, visite guidate, arte e presepi Valle dei Templi e Museo Griffo: bambini alla scoperta dell'archeologiaScoprire la testa della spaventosa Medusa che pietrificava chiunque la guardasse; o seguire le orme di un'archeologa pasticciona… Raccontare la storia di Akràgas anche ai più piccoli, attraverso labor Laboratori per bambini e visite guidate: due weekend al Parco Valle dei TempliScoprire la testa della spaventosa Medusa che pietrificava chiunque la guardasse; o seguire le orme di un'archeologa pasticciona. Raccontare la VALLE DEI TEMPLI di AGRIGENTO e alla CASA MUSEO di Luigi Pirandello entrambe con INGRESSO GRATUITO!! ______DOMENICA 1 FEBBRAIO 2026_______ Ecco una delle gite più emozionanti che ancora una volta BusEventiSicilia propone al nostro facebook

