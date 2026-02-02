Aviazione l’evento all’Università Tor Vergata | le compagnie aeree a caccia di piloti hostess e tecnici

Oggi all’Università Tor Vergata si svolge un grande evento dedicato all’aviazione. Le compagnie aeree di tutto il mondo cercano piloti, hostess e tecnici di manutenzione. Centinaia di giovani si sono presentati con la speranza di trovare un’opportunità nel settore aeronautico. L’iniziativa sta attirando molte persone interessate a entrare in questo mondo in crescita.

Roma, 2 febbraio 2026 – Le compagnie aeree di tutto il mondo sono a caccia di migliaia di piloti, assistenti di volo e tecnici di manutenzione. La crescita esponenziale del trasporto aereo, anche in Italia, nei prossimi anni richiederà infatti un notevole aumento di nuovi professionisti qualificati. E’ quanto emerge dagli ultimi dati diffusi dai due colossi aeronautici mondiali, la statunitense Boeing e l’europea Airbus. Numeri da capogiro. Secondo la Boeing, entro il 2044 nel mondo saranno necessari 600mila nuovi piloti, 1 milione di hostess e steward e 710mila tecnici. Simili le stime di Airbus, che sempre fino al 2044 prevede che saranno assunti a livello globale 633mila piloti, 1,01 milioni di assistenti di volo e 705mila tecnici.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

È stato firmato un accordo quadro tra l'Università di Roma Tor Vergata e la Federazione Italiana Scherma, segnando un’intesa strategica per promuovere progetti congiunti nel campo della ricerca, didattica e formazione, rafforzando la collaborazione tra istituzioni accademiche e sportive.

