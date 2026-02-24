Impianto agrovoltaico a Pozzo Marano firmata la cessione dei terreni alla Tozzi Green | operazione da oltre 2 milioni di euro

La cessione dei terreni a Pozzo Marano si è conclusa oggi alle 12.00, coinvolgendo oltre due milioni di euro e la società Tozzi Green. La firma è avvenuta presso lo Studio del Notaio Fabrizio Pascucci a Foggia, segnando un passo importante per il progetto di impianto agrovoltaico. L’operazione, facilitata da un accordo tra le parti, punta a sviluppare un impianto che unisce agricoltura e produzione di energia rinnovabile. La fase successiva si concentra sull’avvio dei lavori.

Si è perfezionata oggi intorno alle ore 12.00 presso lo Studio del Notaio Fabrizio Pascucci in Foggia una delle operazioni di maggiore rilievo nel settore delle energie rinnovabili in Capitanata. La firma dell’atto definitivo per la cessione dei terreni in località ‘Pozzo Marano’ a Cerignola, destinati all'impianto agrovoltaico autorizzato dalla Regione Puglia in favore della società Tozzi Green S.p.A., rappresenta un caso di eccellenza negoziale. L’accordo definito in atto pubblico, del valore superiore ai 2 milioni di euro, è il risultato di un lungo percorso di cooperazione volto a risolvere nodi giuridici e fiscali di estrema complessità. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Impianto eolico 'New Green Orta Nova', il Tar sospende l'occupazione d'urgenza dei terreni della ItalviniIl Tar Puglia ha sospeso l’occupazione d’urgenza dei terreni dell’Italvini per l’impianto eolico 'New Green Orta Nova', con un’ordinanza cautelare del 16 dicembre 2025. Cessione Lazio: offerta faraonica dal Qatar da oltre 600 milioni di euro! La risposta di Lotito non si è fatta attendereIl Qatar ha presentato un’offerta da oltre 600 milioni di euro per acquistare la Lazio, facendo scalpore nel mondo del calcio.