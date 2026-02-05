Nel mondo delle aste, un semplice assegno di 500 dollari firmato da Steve Jobs e Wozniak ha raggiunto i 2,4 milioni di dollari. La cifra impressionante mette in luce quanto siano cresciuti nel tempo i valori legati alla nascita di Apple e ai suoi fondatori, passando da una firma quasi insignificante a un pezzo di storia da collezione.

**Le prime cifre di Apple: l’assegno di Steve Jobs da 500 dollari, venduto a 2,4 milioni di dollari** Nel cuore della storia dell’azienda tecnologica più influente del mondo, un assegno firmato da due giovani imprenditori, Steve Jobs e Steve Wozniak, è stato venduto all’asta per una cifra impressionante: due milioni e quarantacinque mila dollari. Ma non è soltanto il prezzo che colpisce: è il simbolo della nascita di un’epoca. L’assegno, datato 16 marzo 1976, fu rilasciato per il lavoro del designer Howard Cantin su una scheda madre per il computer Apple-1. Originariamente di 500 dollari, il documento è andato a rubare il record nel mercato delle collezioni tecnologiche, ottenendo un valore di 2,4 milioni di dollari, ben oltre la prevista quota di 500. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ritorno al futuro: 500 dollari per l'assegno di Jobs diventa milioni, venduto a 2,4 milioni

Un assegno emesso da Apple nel marzo 1976, firmato da Steve Jobs e Steve Wozniak, è stato venduto all’asta per oltre 2,4 milioni di dollari.

