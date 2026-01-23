Carolyn Smith | Della Tac ho fatto un balletto La danza aiuta a combattere e a non sentirsi soli è una terapia per i malati

Carolyn Smith, nota coreografa e giudice di Ballando con le stelle, condivide con il Corriere della Sera la sua esperienza di lotta contro il tumore. Attraverso il suo percorso, ha scoperto come la danza possa essere un valido supporto nella battaglia contro la malattia, offrendo conforto e un senso di comunità. La sua testimonianza evidenzia il ruolo terapeutico dell’arte nel fronteggiare le sfide della vita.

“Avevo paura, così ho iniziato a muovere le mani, a respirare come se stessi danzando. La danza mi ha aiutata a non sentirmi solo una malata, ma una persona viva, presente, capace di reagire. Crea comunità, forza, speranza” Da oltre un decennio Smith convive con un carcinoma che l’ha colpita per la prima volta nel 2015 e recentemente ha ripreso il percorso di cura. Dopo diverse ricadute e cicli di terapia, la coreografa ha affrontato ovviamente esami complessi come la Tac, momento che ricorda con una straordinaria immagine, una metafora di un approccio mentale positivo nonostante paura e ansia. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

