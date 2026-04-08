Torricella Sicura | sospetti su appalti per 280mila euro

A Torricella Sicura, un rappresentante di un gruppo locale ha chiesto chiarimenti pubblici sulla gestione degli affidamenti diretti da parte del Comune, legati a lavori per un valore di circa 280mila euro. La richiesta arriva dopo sospetti riguardanti alcuni appalti assegnati senza gara, che hanno suscitato attenzione tra i cittadini. La vicenda riguarda specificamente le procedure di affidamento e i criteri adottati dall’amministrazione comunale.

Ivan Brandimarte, rappresentante di Uniti per Torricella, ha richiesto un chiarimento pubblico immediato riguardo alla gestione degli affidamenti diretti operati dal Comune di Torricella Sicura. La richiesta nasce dalla necessità di fare luce su procedure amministrative che riguardano servizi pubblici essenziali e l’impiego di risorse comunali. L’attenzione si concentra su una serie di incarichi assegnati a partire dal 2020. In particolare, sono stati conferiti a una cooperativa sociale diversi compiti che spaziano dalla manutenzione degli spazi esterni allo sgombero della neve, fino a interventi legati alla refezione scolastica. Il punto critico sollevato da Brandimarte riguarda la natura stessa del soggetto beneficiario, poiché l’ente in questione opererebbe solitamente in settori differenti rispetto a quelli oggetto degli affidamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torricella Sicura: sospetti su appalti per 280mila euro Piscina, stanziati 280mila euro per integrare i lavoriL’Amministrazione comunale ha stanziato 280 mila euro per integrare i lavori già previsti e realizzati dal finanziamento Pnrr per la piscina comunale. Appalti e sospetti, interviene il sindaco: "Procedure validate dal Tar"La questione è stata trattata nel corso del processo sulle procedure assegnate con quello che gli inquirenti hanno definito il “Sistema Cappello” a...