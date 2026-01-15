Appalti e sospetti interviene il sindaco | Procedure validate dal Tar
Il sindaco di Cesa, Enzo Guida, ha commentato la vicenda riguardante gli appalti oggetto di indagine, sottolineando che le procedure sono state validate dal Tar. La sua dichiarazione mira a fare chiarezza sulla posizione dell’amministrazione comunale in merito alle suspecte anomalie emerse, evidenziando l’adozione di procedure conformi alle normative vigenti. La vicenda continua a essere oggetto di attenzione pubblica e istituzionale.
La questione è stata trattata nel corso del processo sulle procedure assegnate con quello che gli inquirenti hanno definito il “Sistema Cappello” a Calvi Risorta (oggetto del procedimento) ma anche in altri comuni, in cui il tecnico ha prestato la propria opera, tra cui appunto Cesa (che non è oggetto di specifiche imputazioni). Guida, dopo aver ribadito l’estraneità del Comune di Cesa rispetto alle vicende e il fatto che Cappello oggi non ricopra incarichi di responsabilità nel comune dell’agro atellano, è poi entrato nel merito delle vicende emerse nel processo ribadendo come quelle procedure siano state “ritenute legittime dal Tar Campania, che si espresso su ricorso di una delle ditte escluse". 🔗 Leggi su Casertanews.it
