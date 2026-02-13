piscina stanziati 280mila euro per integrare i lavori

L’Amministrazione comunale di Roma ha stanziato 280 mila euro per integrare i lavori già previsti e realizzati dalla prima fase del finanziamento Pnrr sulla piscina comunale di Ostia, dopo aver riscontrato alcune carenze nelle strutture e nelle finiture.

L’Amministrazione comunale ha stanziato 280 mila euro per integrare i lavori già previsti e realizzati dal finanziamento Pnrr per la piscina comunale. Le risorse, provenienti da oneri, sono inserite nel piano triennale delle opere pubbliche che complessivamente prevede per il 2026 oltre quattro milioni di euro di interventi. Nel dettaglio è già stato affidato un primo lavoro di supervisione e analisi dello stato degli impianti con i primi interventi di dettaglio a cui seguirà una progettazione complessiva di tutta la parte termoelettrica. A questo si aggiunge l’impermeabilizzazione della copertura degli spogliatoi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

