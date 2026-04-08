Torna l' Emilia Fly Meeting a Sassuolo weekend di evoluzioni acrobatiche e voli per tutti

Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, i cieli del distretto ceramico si popolano di attività acrobatiche e voli aerei in occasione dell’undicesima edizione dell’Emilia Fly Meeting a Sassuolo. L’evento si svolge nel weekend e prevede dimostrazioni di evoluzioni aeree e spettacoli di volo aperti al pubblico. La manifestazione coinvolge appassionati e professionisti del settore aeronautico, offrendo un’occasione per ammirare voli e acrobazie nel cielo della zona.

Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 i cieli del distretto ceramico torneranno a riempirsi di fascino e adrenalina per l'undicesima edizione dell'Emilia Fly Meeting. L'attesa kermesse aeronautica, organizzata dal Club Aeronautico Sassuolo ASD e patrocinata dall'Amministrazione comunale, andrà in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Spettacolo nei cieli del Ravennate: si ammirano le evoluzioni acrobatiche delle Frecce TricoloriCinque velivoli della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica militare hanno effettuato una sessione di addestramento nei cieli romagnoli Tutti con il... Ns Emilia prima a Sassuolo. Il meeting parla ferrarese. Tante medaglie in vascaDomenica scorsa si è disputata, presso la piscina comunale di Sassuolo, l’undicesima edizione del “Trofeo Città di Sassuolo”, a cui hanno preso parte...