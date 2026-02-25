ns emilia prima a sassuolo il meeting parla ferrarese tante medaglie in vasca

Domenica scorsa si è disputata, presso la piscina comunale di Sassuolo, l’undicesima edizione del “Trofeo Città di Sassuolo”, a cui hanno preso parte 21 società provenienti in gran parte dell’Emilia Romagna ma anche da Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana e Piemonte. Gli atleti iscritti erano 623 per un totale di 1899 prove gara, numeri record che confermano il meeting tra gli appuntamenti di riferimento per il nuoto regionale e nazionale. N.S. Emilia con 425 punti, 14 medaglie d’oro, 15 medaglie d’argento e 10 medaglie di bronzo ha conquistato il Trofeo del Meeting. Sono stati 165 i punti guadagnati dalla sola categoria Ragazzi, che con 6 medaglie d’oro, 5 d’argento e 4 di bronzo, ha ottenuto anche il 4° Trofeo Orestina Zazzarini. Di seguito i risultati ai quali si aggiungono molti “personal best” e la conferma per diversi atleti di N.S. Emilia dei tempi che permettono l’accesso ai Criteria Nazionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Nuoto. Ns Emilia fa il boom di medaglie a Ravenna

Cus Pisa grande protagonista al Meeting Indoor di atletica: 2 medaglie d'oro e tante buone prestazioniLo scorso 17 gennaio, a Carrara, si è svolto il Meeting Indoor Assoluto, valida competizione di atletica che ha incluso anche i Campionati Toscani per diverse categorie.